Brandon Peniche no sabía de la separación de sus padres

View this post on Instagram

Es importante cuidarnos primero nosotros para cuidar de nuestro Mexico, y la mejor manera de festejar a México es cuidándonos. Es por eso que nomino a @andreamendi y a @amandarosars a unirse a esta dinámica de ponerse el cubre bocas con @oldnavy #oldnavystyle #oldnavymx #OldNavyCuidandoaMexico