"Schitt's Creek" se corona como mejor comedia en los Emmy 2020

Schitt's Creek, la comedia canadiense sobre una familia rica forzada a vivir en un motel en un pueblucho, ganó este domingo el Emmy a mejor serie de comedia.

La serie, que terminó con su sexta temporada, arrasó en las categorías de actuación con un total de siete estatuillas, incluidas las de actuación, dirección y guión.

"Curb Your Enthusiasm", "Dead to Me", "The Good Place", "Insecure", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs Maisel" y "What We Do In the Shadows" competían por la estatuilla.

Los premios Emmy, que premian a lo mejor de la televisión, comenzaron este domingo en un formato virtual, inédito en este tipo de ceremonias.

"¡Bienvenidos a los pandemmyes!", saludó el anfitrión Jimmy Kimmel, que presentó su monólogo frente a un teatro lleno, que poco después resultó ser un montaje de emisiones anteriores y fueron sustituidas con imágenes de cartón de los artistas.

"No es que lo que está pasando esta noche no sea importante. No va a detener el covid ni a apagar los incendios, pero es divertido y necesitamos diversión", siguió Kimmel.