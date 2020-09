Alicia Keys musicaliza el año 2020

California, Estados Unidos

Si la pandemia de coronavirus, los disturbios provocados por la brutalidad policiaca, las marchas por la diversidad y todos los otros problemas que la humanidad ha tenido este año tuvieran que ser musicalizados, seguramente la autora sería Alicia Keys.

Su séptimo álbum de estudio, Alicia, se siente como la representación sonora de todas esas situaciones que han hecho que 2020 sea tan peculiar.

“Originalmente, el disco lo iba a estrenar en marzo, estábamos listos para lanzar, pero de pronto todo el mundo cambió por completo, de muchas formas, y se nos revelaron cosas”, reflexiona Alicia Keys al diario Reforma.

Ilusión El próximo año marcará dos grandes momentos para Alicia Keys: cumplirá 40 años y su álbum debut llegará a su 20 aniversario.

“Realmente es un

gran año”, dijo.

“Ahí me di cuenta de que esas canciones que ya tenía listas estaban destinadas a escucharse en este momento.

Los títulos de los temas, su significado, la música y todo debía llegar justo ahora. Creo que (el disco) sí podría ser el soundtrack de esta época”.

Producida completamente por la neoyorquina, la placa incluye 15 melodías originales en donde la cantautora se muestra más cómoda consigo misma e incluso se atreve a presumir su lado más sensual y juguetón.

Está casada con Swizz Beatz, con quien procreó dos hijos, de 9 y 5 años, respectivamente.

Esto sin dejar de lado sus ideales de vida, su visión sobre el mundo y el empoderamiento que suele transmitirles a sus fans. Porque, asegura, los artistas deben enaltecer su obra con mensajes contundentes.

“Creo que todos somos modelos a seguir, todos tenemos algo que ofrecer y enseñar, y también algo que aprender. Mis hijos me enseñan cosas todos los días, muchas más de las que yo les enseño a ellos. Realmente creo que estamos destinados a crecer juntos, a compartir y evolucionar. Me encanta mi perspectiva, creo que es una visión muy alternativa, y me gusta enviarle esa energía a la gente”, puntualiza.

Keys junto con Khalid Robinson, con quien colabora en Magic.

Esencia

Esa mentalidad tan clara la refleja en temas como So Done, que canta al lado de Khalid, y en donde explica por qué hay que ponerle fin a las máscaras y la imposición tóxica de querer agradarle a los demás.

“Creo que estamos aquí para mostrarnos distintos puntos de vista sobre una misma historia. Y es por eso que creo que ahora la luz, la energía buena y las soluciones son necesarias.

“No me gusta sentir que nos hundimos todos en las peores circunstancias de vida.

La esperanza es muy necesaria ahora. Para eso estoy aquí, realmente, para brindar buena energía”, confiesa en videollamada.

Underdog, Show Me Love, Wasted Energy y su más reciente sencillo, Love Looks Better, son algunos de los temas que conforman Alicia Keys, el álbum más íntimo de la 15 veces ganadora del Grammy.

“Conozco muy bien ese sentimiento de querer encajar en el mundo. Eso hice yo durante mucho tiempo, y hasta hace poco realmente entendí que no a todos les gustará lo que haces, lo que dices o lo que sientes. La gente podrá tener otra opinión, pero tú tienes que hacer lo que es bueno para ti. Te toma mucho tiempo llegar a este estado, cuesta mucho tener esa confianza en ti mismo, pero sí es posible”.