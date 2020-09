Jennifer Aniston y Brad Pitt "se reencuentran" y enamoran a las redes

Los Ángeles, Estados Unidos.

Han pasado ya 15 años desde que se divorciaron, pero Jennifer Aniston y Brad Pitt siguen siendo una de las parejas preferidas de Hollywood, tanto que incluso un simple reencuentro virtual de ambos en un evento benéfico es capaz de convertirse en toda una sensación de las redes sociales.

Eso es lo que sucedió el jueves con una lectura por internet de la cinta "Fast Times at Ridgemont High" (1982) en la que participaron Aniston y Pitt junto a otras estrellas del cine como Sean Penn (que fue el protagonista de la película original), Julia Roberts, Matthew McConaughey o Morgan Freeman.

Solo el saludo entre ambos ya volvió locas a las redes:

- Hola, Aniston.

- Hola, Pitt.

- ¿Cómo estás?

- Estoy bien, cielo. ¿Y tú?

- Estoy bien.

No parece el diálogo más atractivo del mundo, pero en las bocas de Aniston y Pitt fue suficiente como para causar auténtico furor en internet.

Un poco más de enjundia tuvo un pasaje de la lectura de "Fast Times at Ridgemont High" con una escena de contenido sexual entre los personajes de Aniston y Pitt, algo que provocó más de una risa entre compañeros del evento como Julia Roberts.

Pitt y Aniston se casaron en 2000 y estuvieron juntos hasta 2005, cuando el actor inició una relación con Angelina Jolie.

La ruptura provocó un terremoto en Hollywood, el mismo que ocasionó el divorcio posterior entre Jolie y Pitt en 2016.

Divorcio

Y aunque Pitt y Aniston parecen llevar su divorcio con bastante soltura y elegancia, muchísimos fans suspiran por cada momento en el que aparecen juntos y saborean cada paso que (con mucha imaginación) pudiera interpretarse como un indicio de reconciliación sentimental.

Por ejemplo, las imágenes más comentadas de la última edición de los premios del Sindicato de Actores (SAG) tenían a estos dos actores como protagonistas, ya que ambos se llevaron una estatuilla (mejor actor de reparto de una película por "Once Upon a Time... in Hollywood" y mejor actriz de serie dramática por "The Morning Show") y se les celebrándolo muy alegres detrás del escenario.

Además, un vídeo que también tuvo mucho eco aquel día mostró a Pitt observando con muchísima atención y en una televisión el discurso que Aniston estaba dando en esos momentos tras recoger su reconocimiento.