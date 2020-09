Hijo de Chespirito anuncia su salida de Televisa

Ciudad de México.

Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", anunció que se va de Televisa, después de 39 años de alianza con la televisora.

Gómez Fernández aseguró que ha vivido los mejores momentos de su vida y agradeció a la televisora de San Ángel por darle la oportunidad de desarrollarse como profesional.

"Ha sido una decisión muy difícil por todo lo que ha representado en mi vida. Desde los 17 años he trabajado en Televisa, así que mañana, después de 39 años de etapa laboral, será mi primer día que no pertenezca a esta empresa", aseguró.

Gómez Fernández mostró su agradecimiento por todos los años que tuvo la oportunidad de laborar en la televisora y aseguró que viene una época importante de cambios, pero que serán de beneficio para todos.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento sobre cuál será el siguiente proyecto y lugar en dónde se encontrará el hijo de Chespirito, quién desde que su papá inició en el mundo de la actuación tuvo la oportunidad de orientarlo.

El pasado agosto, Roberto Gómez Fernández dio a conocer la salida del aire en todo el mundo de los programas creados por su padre tras un desencuentro con Televisa sobre los derechos de autor.

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", expresó Florinda Meza, viuda de Chespirito, en su cuenta de Twitter.

Además, añadió que no comprende por qué se tomó la decisión, ya que, dijo, va en contra de los intereses comerciales de la cadena de televisión y recordó que Chespirito "es parte del ADN de los latinos".

"Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran", sentenció Meza.

