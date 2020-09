Christian Nodal: "Me voy a casar con Belinda"

Ciudad de México.

Hace unas semanas Belinda selló su amor con Christian Nodal tatuándose sus iniciales en el tobillo, y su novio le devolvió el favor grabándose sus ojos en el pecho y su nombre en el cuello.

Salta a la vista que su relación sentimental va muy en serio aunque acaben de celebrar su primer aniversario mensual.

De hecho, el cantante tiene muy claro que ha encontrado a la mujer de su vida gracias al concurso 'La voz... México', que le permitió reencontrarse con Belinda después de que coincidieran en una entrega de premios y ella le sacara a bailar.

"¡Me voy a casar con ella!", ha anunciado Nodal en el programa 'Saga Live' antes de aclarar que ha fijado incluso las fechas para el compromiso y el enlace: antes de que acabe el año piensa sorprenderla con un anillo y el próximo será cuando tenga lugar su boda.

Christian también ha contemplado la posibilidad de que su historia de amor fracase, pero sabe que nunca se arrepentirá del tatuaje que se ha hecho en honor de la famosa estrella del pop mexicana.

"Espero no equivocarme, y si me equivoco, no me arrepentiría porque he conocido a un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. A mí no me pesa tener sus ojos; así puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo, y no porque los tenga yo...", ha añadido el músico.