Chris Evans rompe el silencio tras la polémica por su foto en Instagram

Estados Unidos.

El actor Chris Evans ha roto su silencio después de que este fin de semana mostrara por error en las Stories de Instagram la imagen de miembro viril, que todo el mundo ha dado por sentado que es el suyo.

El encargado de dar vida a 'Capitán América' se olvidó de que la galería de fotos de su celular aparecía justo en los últimos segundos de la grabación y dejaba a la vista de todos esa instantánea comprometida.

Ahora el intérprete ha querido aprovechar que su nombre está en boca de todos para dar visibilidad a una buena causa: la importancia de que sus compatriotas ejerzan su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"Ahora que he conseguido llamar su atención... ¡Voten el próximo 3 de noviembre!", ha escrito en su cuenta de Twitter junto a un emoticono dándose una palmada en la cara y otro encogiéndose de hombros.

Now that I have your attention

??‍♂️??‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

El apoyo que le han mostrado sus fans habrá ayudado sin duda a sobrellevar la polémica: muchas personas se apresuraron a compartir fotografías de la estrella de Hollywood con su perro para tratar de 'ahogar' la que él había mostrado por accidente.

De esta forma, también ha dado a entender que no piensa permitir que esta "metedura de pata" en la esfera virtual se magnifique.