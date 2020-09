Lady Gaga revela quién fue su apoyo tras ser abusada sexualmente

Estados Unidos.

La cantante Lady Gaga ha vuelto a rendir públicamente homenaje a su abuela, Angelina Calderone Germanotta, en medio de una emotiva entrevista en la que, además, ha revelado que la madre de su progenitor jugó un papel fundamental en el cambio de mentalidad y actitud que, eventualmente, convirtió a la artista en una de las estrellas del pop más icónicas de la historia.

La intérprete ha explicado que su abuela fue una de las primeras personas que se enteró de la traumática violación que sufrió en su adolescencia y, en consecuencia, hizo todo lo posible para reconfortarla en primer lugar y, posteriormente, para ayudarla a levantarse y dar un vuelco total a su existencia.



Al ser preguntada, en una íntima conversación con la presentadora Oprah Winfrey, sobre la persona a la que atribuiría un cambio radical de tendencia en su vida, la diva estadounidense no se lo ha pensado dos veces antes de hacer mención a su adorada abuela Angelina.

Joe Germanotta (padre de Gaga) con Angelina Calderone (abuela) y Cynthia Germanotta (madre).

"Mi abuela. Después de que me violaran, me tiré varios días llorando en el sofá. En un momento dado, ella encendió la televisión, puso MTV y me dijo que mirara a la pantalla. Una cantante estaba actuando en ese mismo instante", ha explicado Lady Gaga justo antes de recrear la escena que se produjo a continuación.

"Entonces mi abuela me dijo: 'Voy a dejar que llores el resto del día, pero mañana vas a levantarte, vas a salir ahí fuera y vas a tratar de cambiar el mundo para mejor. Mañana no quiero ver más lágrimas'", ha recordado emocionada la oscarizada intérprete de 34 años.

En su conmovedora charla, Lady Gaga también ha descrito a su hermana pequeña Natali como una de sus "heroínas" personales por toda esa "bondad y pureza de corazón" que proyecta ante todos los que están a su alrededor.

"Mi hermana es una de mis heroínas. Amo la pureza de su corazón, su bondad, su naturaleza positiva, su mente afilada y su habilidad excepcional para reír en los momentos más duros", ha añadido.