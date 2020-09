Ex Garibaldi: "No fue nuestra culpa, Xavier no pidió ayuda"

Ciudad de México.

Luego de ser señalado y juzgado en redes sociales por haber llamado "fracasado" a Xavier Ortiz hace meses durante un programa de televisión, y por no haberlo apoyado recientemente en su etapa de depresión, Charly López aclara los ataques en su contra.



"Estos días han sido terribles para mí por todo lo que ha pasado, por todo lo que se ha hablado".



"No estuvimos con él porque nunca nos pidió ayuda, porque tampoco estaba su familia enterada, créanme que cualquiera de los siete Garibaldi le hubiéramos brindado la ayuda que él necesitaba. No sabíamos en qué situación se encontraba Xavier, créanmelo, nadie lo escuchó porque Xavier no habló", relata el artista a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram la noche del miércoles.



En el audiovisual afirma que había estado en contacto con Xavier Ortiz para llevar a cabo algunas ideas laborales.

"La última vez que hablé con él fue hace seis meses porque nos íbamos a juntar para el primer concierto que tuviera GBLI, la nueva generación de Garibaldi con su proyecto, que era el del reencuentro de Garibaldi, y él nos iba a entregar la estafeta.

"Si en aquel programa lo llegué a ofender nunca fue mi intención ni la de él, los dos nos ofendimos, los dos lo hicimos en el programa, pero nunca nos peleamos, fue una tontería lo que pasó, al final nos terminamos abrazando y dando un beso como hermanos".

A inicios del año pasado, los dos exintegrantes de Garibaldi estaban en medio de una batalla, pues Xavier Ortiz acusó a López de robarle la idea de la creación de un nuevo grupo de jóvenes talentos.

Esta semana, luego de darse a conocer el fallecimiento de Xavier Ortiz, quien decidió quitarse la vida por supuesto cuadro de depresión derivado de factores como la falta de trabajo y dinero, se recordó en Internet el momento en que el finado y Charly López tuvieron una discusión en pleno programa en vivo.