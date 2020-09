TikTok retira video de Carolina Sandoval la "Venenosa"

Miami, Florida.

La presentadora venezolana Carolina Sandoval ha realizado un directo de Instagram esta semana para denunciar la censura que afirma haber sufrido en la popular plataforma TikTok por promover la belleza natural.

La estrella de la pequeña pantalla, más conocida como 'La Venenosa', ha venido compartiendo videos de belleza y moda con más frecuencia de lo habitual en sus distintos canales desde su salida este verano del programa 'Suelta la Sopa' de Telemundo.

Sin embargo, uno de sus últimos tutoriales, en el que animaba concretamente a sus seguidoras a aceptarse con y sin maquillaje, ha recibido una suspensión por una razón que no alcanza a comprender.



"Me pusieron una violación de las guías y lineamientos que ellos tienen", ha explicado en la grabación que ahora se puede encontrar en su perfil.

A diferencia de otras celebridades como la famosa cantante Lizzo, que sí ha visto cómo varias de sus publicaciones en ropa interior o bikini eran retiradas de TikTok solo porque su cuerpo no se ajusta a los cánones tradicionales de belleza, Carolina nunca había vivido ninguna experiencia parecida.



"Una de las cosas que más me ha molestado es que a mí nunca me han suspendido un video en traje de baño", ha asegurado.

"Nunca, nunca. Nunca me han dicho nada, pero vienen estas personas de TikTok y me suspenden otro porque... miren lo que dice ahí: viola normas de la comunidad. ¿Me puede explicar alguien qué es lo que está mal con mi video, o con decirle a la gente que se quiera, que se ame? No estoy entendiendo".



Su enfado no ha hecho más que aumentar porque, en comparación, hay muchos otros vídeos en esa misma aplicación que utilizan impunemente un lenguaje grosero.

"No puede ser que alguien te censure porque simplemente tú estás diciéndole a las mujeres que se quieran tal y como soy", ha concluido para prometer que dejará todo el asunto en mano de su "equipo digital".