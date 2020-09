Confirman que Xavier Ortiz se quitó la vida

Guadalajara, Jalisco.

Tras darse a conocer la muerte del ex integrante de Garibaldi Xavier Ortiz, autoridades de Jalisco confirmaron que presuntamente se quitó la vida en un domicilio en Providencia, en Guadalajara.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades locales, el hallazgo se registró alrededor de las 13:15 horas en la finca con número 1674 de la Calle Victoria.

Los reportes policiales detallaron que un familiar acudió a visitar al hombre de 59 años, pero al arribar lo encontró con un cinturón en el cuello, colgado en el barrote de una escalera.

El pariente llamó al número de emergencias 911 para reportar un suicidio y autoridades locales acudieron solo para corroborar que Xavier Ortiz ya había fallecido.

Los reportes preliminares detallaron que el cantante tenía por lo menos una hora de evolución cadavérica, según reportó un paramédico de los Servicios Médicos Municipales a quienes indagan el caso.

En la información extraoficial se expone que no se encontró ninguna nota póstuma en el sitio del hallazgo.

Desde la tarde de este lunes fue reportada la muerte del actor y cantante, y uno de los primeros en confirmarlo fue su excompañero de Garibaldi Sergio Mayer.

"Mis sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, y la comunidad artística. #QEPD", señaló entonces el ahora diputado por Morena.

"Con profunda tristeza y gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del Grupo Garibaldi y actor, Xavier Ortiz.

Depresivo

A principios de abril de este 2020, Xavier Ortiz confesó a TVyNovelas cómo fueron sus días en cuarentena en su casa en Guadalajara, Jalisco, donde aseguró que pasaba la contingencia en solitario, sin poder ver a su hijo, ya que por cuestiones de seguridad se quedó con su expareja, Carisa de León.Depresivo

"Estoy solo en mi casa de tres recámaras y cuatro baños, no sabes qué terrible ha sido, trato de concentrarme en meditar mucho y hacer varias rutinas de ejercicio", dijo el artista en ese entonces.

"Estoy en la depresión total porque extraño mucho a mi hijo, porque no lo puedo ver, sólo por llamadas por celular… Yo lloro hasta con la película Bambi, ¡imagínate!, entonces, no quiero que se asuste; no puedo hablar tanto con él, y menos una videollamada, para no asustarlo".