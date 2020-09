Pamela Anderson vive romance con su guardaespaldas

Estados Unidos.

La actriz y modelo Pamela Anderson, de 53 años, mantiene una relación con su guardaespaldas Dan Hayhurst, de acuerdo con fuentes de People.

"Han estado juntos hace un tiempo y ella está muy feliz. Han pasado juntos toda la pandemia. Ella está muy contenta y él le ha ayudado a reparar cosas en su casa de Vancouver", dijo el informante.

La estrella de la serie Guardianes de la Bahía tiene en mente volverse a casar, al menos una vez más.

Fuentes cercanas a Pamela aseguran que ella mantiene un romance con su guardaespaldas Dan Hayhurst.

"Gracias a Dios mis matrimonios pasaron como pasaron, y estoy feliz de estar aquí. Me he casado tres veces, la gente cree que me he casado cinco veces, no sé por qué, pero sólo han sido tres, con Tommy Lee, Bob Ritchie y Rick Salomon", compartió Anderson en su momento.

Fue en enero cuando la modelo rompió su relación con Jon Peters, con quien se dijo que se había casado también. Pero ella lo desmintió en un comunicado en sus redes sociales.

"Pamela Anderson nunca estuvo legalmente casada con Jon Peters. Él es un amigo de la familia de hace años. Sin herir sentimientos, no boda y no divorcio. Sólo un desayuno medio bizarro", señala el informe.