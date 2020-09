Serie de Ewan McGregor mostrará paisajes de Honduras

Los Ángeles, Estados Unidos.

Ewan McGregor y Charley Boorman volverán a la carretera en Long Way Up (Largo camino), una serie que mostrará su viaje en moto a lo largo de toda América Latina, desde Ushuaia en el sur de Argentina, pasando por varios destinos en Honduras hasta la ciudad de Los Ángeles, puente cultural entre Estados Unidos y México.

La serie se estrenará en Apple TV+ el 18 de septiembre y ha avanzado esta semana su primer tráiler, que supone el regreso de esta pareja a los programas de viajes más de una década después de recorrer juntos Europa, Asia y África en "Long Way Round" (2004) y "Long Way Down" (2007).

El actor escocés visitó Honduras el año pasado como parte de este proyecto televisivo. El protagonista de filmes como Star Wars y Moulin Rouge compartió con los habitantes de Choluteca y Copán, y hasta se tomó fotos con ellos.

La producción muestra escenas que fueron grabadas en suelo catracho gracias al apoyo de Jablo Productions, Marca País Honduras y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT).

Aventura

En Long Way Up, McGregor y Boorman viajaron en motocicletas eléctricas "para contribuir a la sostenibilidad del planeta", informó Apple en un comunicado.

En total, han recorrido 20.000 kilómetros y filmado durante 100 días en una ruta por la que han pasado 16 pasos fronterizos y 13 países, bajo la dirección de David Alexanian y Russ Malkin.

Long Way Up constará de 11 episodios que completarán la oferta documental del catálogo de Apple en su apuesta televisiva, después de los estrenos de "Beastie Boys Story" y "Boys State".

Así, McGregor y Boorman se sumará a un catálogo que concentra cada vez a más rostros populares de la televisión como Mariah Carey, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Keira Knightley y Reese Witherspoon.