La viudad de Robin Williams relata el sufrimiento que vivió el actor

Estados Unidos.

La viuda de Robin Williams, Susan Schneider Williams, ha comenzado a hablar sobre los problemas que sufrió su difunto esposo antes de morir por suicidio en 2014 y cómo la amada estrella no entendía completamente por qué estaba sufriendo.



Tras darse la muerte de William se especuló cómo el dinero, las drogas o la depresión podrían haber influido en la decisión, pero ahora sabe que también hubo otros factores.



"Robin y yo sabíamos que estaban sucediendo muchas más cosas. Robin tenía razón cuando me dijo: 'Solo quiero reiniciar mi cerebro'.



"En ese momento le prometí que llegaríamos al fondo de esto y no sabía que sería después de su muerte", le dijo a Today.

Robin Williams en una entrevista con el presentador David Letterman, en 2013.

Schneider Williams, quien comparte la historia de su esposo en el nuevo documental Robin's Wish, dice que murió de demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurológica que "puede provocar problemas con el pensamiento, el movimiento, el comportamiento y el estado de ánimo", según el National Instituto sobre el Envejecimiento.



También es la segunda forma más común de demencia degenerativa después de la enfermedad de Alzheimer, informa la Lewy Body Dementia Association .



"Me llamaron para que me sentara para revisar el informe del forense. Me sentaron y me dijeron que, básicamente, Robin murió de demencia difusa con cuerpos de Lewy. Comenzaron a hablar sobre la neurodegeneración. No estaba en su sano juicio", dijo Schneider.



"La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad devastadora. Es mortal. Es rápida, es progresiva", dijo el Dr. Bruce Miller, director de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California en San Francisco.

Robin Williams (derecha) en una escena de "Boulevard", una de sus últimas películas.



"Era una forma de demencia con cuerpos de Lewy más devastadora que jamás había visto. Realmente me asombró que Robin pudiera caminar o moverse".



Schneider Williams dijo que descubrir qué condujo a la muerte de su esposo ayudó a armar algunas piezas de un rompecabezas.



"Me sentí aliviada de que tuviera un nombre. Robin y yo habíamos pasado por esta experiencia juntos, siendo realmente perseguidos por un monstruo invisible. Y fue como golpear un topo con los síntomas. Salí de allí con el nombre de la enfermedad, lo que Robin y yo estábamos buscando", dijo.



La estrella había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, pero temía tener demencia o esquizofrenia y se volvió paranoico mientras perdía el control de la realidad.





"Vi a un tipo que no era él mismo y pensó que era imperdonable", dijo el director de "Night at the Museum", Shawn Levy, en el documental.



A medida que su condición progresaba, los médicos les dijeron a Williams y su esposa que durmieran en camas separadas, lo que confundió al ganador del Óscar.



"Me dijo: '¿Eso significa que estamos separados?' Y ese fue un momento realmente impactante ", dijo Schneider Williams.

"Cuando tu mejor amigo, tu pareja, tu amor, te das cuenta de que hay un abismo gigante en alguna parte y no puedes ver dónde está. Pero eso no se basa en la realidad. Fue un momento difícil".

"Pensé que era hermoso. Y dije, 'Cariño, ya lo estás haciendo. Eso es lo que haces'. Y eso es bastante bueno".



Schneider Williams, quien escribió con franqueza sobre la lucha de su esposo en un ensayo para la Academia Estadounidense de Neurología en 2016, espera arrojar luz sobre las enfermedades cerebrales a través del documental, pues un deseo de Robin era ayudar a los demás.



"Le pregunté: 'Cuando lleguemos al final de nuestras vidas y miremos hacia atrás, ¿qué es lo que queremos haber hecho?' Sin perder el ritmo, dijo: 'Quiero ayudar a la gente a tener menos miedo'", dijo.