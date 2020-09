Muere creador del éxito "I Like to Move It"

Estados Unidos.

El DJ colombiano-estadounidense Erick Morillo, autor del éxito de los años 90: "I Like to Move It", falleció este martes a los 49 años.

De acuerdo con el medio TMZ el cuerpo del artista fue encontrado en la ciudad de Miami, donde construyó gran parte de su carrera. Por ahora la policía indaga en las causas de su muerte.

En 1993, Erick Morillo escribió el pegajoso tema musical I Like to Move It para el colectivo Reel 2 Real. La canción se convirtió en un ícono de la música popular gracias a sus apariciones en series y películas.

Años más tarde la canción fue popularizada en Latinoamérica por el dúo Sandy y Papo bajo el nombre de "Mueve mueve". El tema volvió a la popularidad en 2005, con el estreno de la cinta animada Madagascar.

Erick Morillo enfrentaba a la justicia por una denuncia de agresión sexual por parte de una mujer que aseguraba haber sido violentada en la casa del DJ.

De acuerdo con Local 10, la agresión ocurrió después de que el DJ Erick Morillo y la víctima trabajaron en una fiesta privada en Star Island.

La mujer declaró que, tras concluir su presentación aquella noche, ella, Morrillo y otra mujer se dirigieron hacia la casa del famoso músico, donde despertó desnuda sin su consentimiento.

Erick Morillo, según la víctima, intentó en varias ocasiones acercarse de manera sexual, pero siempre recibió un rotundo no.

“Hizo varios avances hacia ella, algunos de naturaleza sexual, pero ella rechazó todos sus intentos”, se lee en declaración del caso.

“Informó que se despertó desnuda en la cama, con el señor Morillo parado al lado de la cama también desnudo”, se lee en el mismo informe policial.

El artista, nacido en Nueva York en 1971 y que vivió gran parte de su adolescencia en Cartagena de Indias, Colombia, negó todas las acusaciones en su contra.

