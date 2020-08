Karol G responde a los "haters" que la llaman "gorda"

Estados Unidos.

La cantante colombiana Karol G, una de las figuras más importantes del género urbano, ha recibido varios comentarios despectivos y burlas en redes sociales tras su presentación en premios Juventud.

De acuerdo con los internautas, la artista luce con varias libras de más, y algunos opinan que la cantante podría estar esperando su primer hijo con su novio, el reguetonero Anuel AA.

La intérprete de Ay, DiOs Mío! no había reaccionado a estos ataques, pero luego de que un seguidor comentara en sus redes sociales que "está gorda", la artista dedició romper el silencio.

"En mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado, coma que coma, que coma que coma...", dijo la artista en un divertido video de Instagram.

"Les pido que no vayan a hacer ningún comentario sobre mi peso. ¡Se van a callar y se van a guardar sus comentarios!", agregó en tono jocoso la intérprete de Tusa.

En otro post, la colombiana publicó una fotografia en la que aparece con un pantalón y una blusa de mangas largas. "Qué viva la ropa 2XL", escribió en la publicación.