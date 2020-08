Luto en México: Fallece la madre de Itatí Cantoral

Ciudad de México.

Itatí Zucchi, madre del compositor mexicano Roberto Cantoral y de la famosa actriz Itatí Cantoral murió esta mañana de un paro cardiorespiratorio.

Su fallecimiento se suma al del comediante mexicano Manuel El "Loco" Valdés, quien también partió este viernes.

El compositor Gil Rivera, quien es parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), dio a conocer la noticia en las redes sociales.

Asimismo, Alejandra Itatí Cantoral Ramos, nieta de Itatí Zucchi e hija de Roberto Cantoral jr. confimó el deceso a la revista Quién.

Itatí Zucchi en una foto de archivo junto a su famosa hija Itatí Cantoral y sus nietos.

Explicó que Itatí Zucchi murió de un paro cardiorrespiratorio: “Te puedo confirmar la muerte de mi abuela por un paro cardiorrespiratorio, no tengo ahorita palabras, es una gran pérdida porque es una gran mujer, y lo único que puedo decir es que ya la recibió mi abuelo en el cielo con sus canciones. Murió alrededor de las 7 de la mañana”, declaró la joven a Quién.

De igual manera, el periodista Javier Poza dijo que habló por teléfono con Itatí Cantoral, quien le comunicó sobre la muerte de su progenitora.

"Itatí Cantoral me confirma el sensible fallecimiento de Itatí Zucchi de Cantoral, esposa del fallecido compositor Roberto Cantoral. Falleció hoy a las 7:00 am de un paro cardíaco. QEPD", escribió en su cuenta de Twitter.

Con información de Milenio.