Lorena Meritano sufrió acoso sexual por WhatsApp

?MIGUEL ARCANGEL? ✨En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. ✨Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente; mi razón, mi corazón, mis sentimientos, emociones, mis sentidos, mi ser físico, mi ser biológico, mi ser psicológico, mi ser material, mi ser espiritual. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé y todo lo que amo. ✨Queda sellado y protegido con el poder de la Sangre de Jesucristo, el Señor. ✨Sello mi presente, mi pasado y mi futuro. ✨Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y salud perfecta. ✨Sello y protejo todo mi ser, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Todo queda sellado y protegido con el poder de la Sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. ✨Me refugio en la llaga del costado herido de Jesús. ✨Me refugio en el corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María. ✨Amén, Amén, Amén.✨