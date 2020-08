Andrés García busca una mujer "bonita y 30 años menor"

Ciudad de México.

En este momento de su vida Andrés García afirma que necesita una pareja, pues su matrimonio con Margarita Portillo, con quien estuvo 20 años, llegó definitivamente a su fin, e incluso ya solicitó el divorcio.

"Necesito una mujer bonita, guapa y por lo menos 30 años menor que yo", aseguró el actor de 79 años, quien ha sido considerado siempre un Casanova.

El protagonista de Pedro Navaja pidió la disolución del matrimonio porque ya no hacen vida juntos, pero su aún esposa decidió no dárselo.

"Sí andamos separados, ella vive en su casa y yo en la mía. Quise definir la situación de una vez y divorciarme, pero ella dice que no quiere", señaló García en entrevista telefónica.

Andrés García y Margarita Portillo se están divorciando.

"No sé qué razón tiene o a qué le tiramos si nos hablamos muy de vez en cuando, y solamente por cosas que quedaron pendientes de la relación, pero si no quiere divorciarse, tampoco voy andar sufriendo por eso".

La pareja enfrentó altas y bajas, y ha vivido separada los últimos años, pero aún así mantenía una relación, aunque para el actor dominicano ésta ya no daba para más.

"Como le dije: 'haz tu vida como te dé la gana y yo la mía'. Yo planteé el divorcio, pero ella no estuvo de acuerdo. Tampoco voy andar yendo al juzgado con un tema que pueda durar hasta cuatro años".

Sobre si el tema económico es un impedimento o alegato de Margarita, el actor dijo que no era el caso.

Andrés García fue uno de los galanes más cotizados de la televisión mexicana.

"A ella la dejé muy bien, con todo lo que tenía qué tener", puntualizó.

Una vez que deje todo este problema atrás, Andrés desea invertir su tiempo al lado de otra mujer.

"Siempre he tenido muchas mujeres... No tiene caso decir un número porque serían demasiadas, pero sí he tenido muchas más que nadie".

El actor fue operado de la columna hace tres años y poco a poco se ha ido recuperando de la lesión, por lo que primero tuvo que usar andadera y luego bastón.