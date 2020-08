Esposa de Vicente Fernández Jr. relata los abusos que sufrió

Ciudad de México.

El pleito legal entre Vicente Fernández Jr. y su aún esposa Karina Ortegón parece no tener fin.

El programa Ventaneando tuvo acceso a la demanda que interpuso Karina, en donde afirma haber sido víctima de violencia intrafamiliar durante su matrimonio de 3 años.

"Vicente me cacheteó delante de mi tío Rafael y mis hijos, yo para defenderme le regresé la cachetada, pero me tomó de los hombros y me decía 'no te parto la madre nada más porque eres mujer'", según su testimonio, el hecho pasó el 9 de septiembre de 2019.

En la demanda se lee además que el 24 de diciembre de 2019, el cantante jaloneó a la mujer mientras conducía, provocando que el vehículo en el que viajaban se moviese de manera errática y peligrosa.

Este tipo de comportamientos siguieron ocurriendo hasta el pasado enero, fecha en que Karina Ortegón decidió finalmente separarse del hijo del cantante Vicente Fernández.