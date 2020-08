Lea Michele ya tiene nombre para su bebé

Estados Unidos.

La actriz Lea Michele y su marido, el empresario Zandy Reich, dieron la bienvenida a su primer bebé juntos hace solo unos días, pero curiosamente la revista People ya ha logrado averiguar el nombre que los dos enamorados le han dado a la criatura.

El pequeño, que ha sido descrito por varios informantes como el niño más "adorable y fácil de criar" del mundo, se llamaría 'Ever Leo'.



Por el momento, el matrimonio no se ha pronunciado en absoluto sobre sus primeras experiencias en la paternidad, ni siquiera para confirmar la ya más que corroborada llegada de la criatura al mundo.

Lea Michele y Zandy Reich.

En cualquier caso, fuentes de su entorno han dejado claro que, en estos momentos, su prioridad absoluta pasa por disfrutar cada segundo del recién nacido.

"Todos están felices y muy sanos, y la verdad es que tanto Lea como Zandy no podrían sentirse más agradecidos por esta maravillosa oportunidad de formar su propia familia. Por el momento, Ever Leo ha demostrado que es el bebé más adorable y fácil de criar del mundo", ha asegurado un confidente a la citada publicación.



El pasado mes de mayo, cuando la exprotagonista de la serie 'Glee' se encontraba embarazada y confinada, miembros de su círculo más cercano señalaban, asimismo, que su decisión de no compartir públicamente ningún detalle de su proceso de gestación respondía a la necesidad de estar plenamente centrada en este período tan especial e ilusionante de su vida.

"Lea se lo está tomando con toda la calma del mundo, saboreando cada momento y disfrutando de su embarazo sin distracciones de ninguna clase. Lea también ha dejado de entrenar con la disciplina y el vigor de antes y se está mimando más que nunca, dejándose llevar por los caprichos pero siempre con moderación", explicaba una fuente.