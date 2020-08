Kelly Osbourne admite que se sometió a una cirugía para bajar de peso  

Londres, Inglaterra.

Hace un par de semanas Kelly Osbourne regresó por todo lo alto a la esfera pública debido a una serie de fotografías que había compartido en su cuenta de Instagram y que evidenciaban su drástica pérdida de peso.

Al igual que había sucedido con la cantante Adele, el cambio físico de la presentadora dio mucho que hablar, por lo que ella ha querido aclarar ahora que su actual aspecto es resultado de un largo proceso que comenzó hace dos años y que incluyó un paso por quirófano para someterse a una intervención conocida como gastrectomía vertical o 'manga gástrica', que reduce el tamaño del estómago.

"No me importa lo que opinen los demás. Lo he hecho, me siento orgullosa de ello", ha aclarado en una entrevista al podcast Hollywood Raw. "Jamás se me ocurriría mentir al respecto. Es la mejor decisión que he tomado nunca".

El impactante cambio físico de Kelly Osbourne ha sorprendido a sus seguidores.

La hija del legendario roquero Ozzy Osbourne quiere hablar en términos muy claros del tipo de operación a la que se ha sometido para dejar constancia, en primer lugar, de que no se trata de un bypass gástrico, y no dar además falsas esperanzas a nadie presentándola como una 'solución milagrosa'.

"La técnica por la que me decanté... digamos que te empuja en la dirección correcta. Si no comes sano y no haces ejercicio, engordas, y punto", ha insistido.

En su caso, la intervención ha contribuido a atajar su dependencia de la comida porque reduce la segregación de la hormona encargada de controlar el apetito.

"Si tienes problemas de adicción, ayuda a que no te comas literalmente tus emociones", ha matizado.

Kelly Osbourne también ha recalcado que en ningún momento trató de "esconderse" mientras perdía peso, aunque en un principio pensara en hacerlo, y que el resto del mundo sencillamente se ha dado cuenta ahora de que ha adelgazado.

"Un día me desperté, y mi nombre aparecía en todas las revistas. Empezaron a llegarme cientos de mensajes", ha afirmado.

MIRA: Seis famosas que adelgazaron con estrictas dietas