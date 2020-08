Maluma: "Si ellos son novios, me parece bien"

Ciudad de México.

El cantante Maluma realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que respondió preguntas de sus fans, entre ellas sobre su canción Hawái y la polémica que se generó respecto a Neymar Jr. y su exnovia, Natalia Barulích.



"¿Qué pasó con Neymar? Pregúntenle a él. No se dejen engañar de las redes, de los medios. Realmente no ha pasado nada.



"Cada quien hace lo que le da la gana y si ellos son novios, me parece bien, me parece correcto", agregó el reguetonero, quien dijo ser una persona pacífica.



El artista dijo que se sentía agradecido de que el futbolista y sus compañeros haya utilizado su tema para festejar su victoria con el Paris Saint-Germain.

Maluma compartió que decidió hacer Hawái porque creía que mucha gente podía sentirse identificada con el tema y no porque haya sido algo que haya vivido.



"Si me hubiera pasado, se los hubiera dicho".



"Jamás me inspiré en ninguna relación que pasó. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento en mi vida. Yo terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer", dijo el colombiano, quien, aprovechó para mostrar su entusiasmo por el éxito de su sencillo.

Juan Luis Londoño Arias, nombre real del artista, aprovechó para explicar por qué se había desaparecido de Intagram, el motivo: su quinto álbum de estudio.

Comentó que se tomó un tiempo para él antes de anunciar el lanzamiento de su disco: Papi Juancho.



Maluma estuvo muy relajado durante la transmisión, en la que puso algunos de sus nuevos temas, mientras bebía tequila, fumaba y bailaba.