Lucho Borrego llama mentirosa a Carolina Sandoval

Miami, Florida.

El periodista Lucho Borrego, quien forma parte del programa de Telemundo: Suelta la Sopa, declaró en un video transmitido por la cuenta @topchisme en Instagram que su excompañera Carolina Sandoval ha mentido tras su salida del espacio televisivo.

"Me tiene herido por decir que le dimos la espalda, me tiene herido por decir que no estuvimos a su lado cuando desde el día uno que cometió la imprudencia de su live yo estuve hablando con ella, hablé con su mamá, le di consejos y no atiende a razones", dijo Borrego.

"Frente a eso no hay nada que hacer y encima de todo está mintiendo", agregó el presentador.

De igual manera, Lucho Borrego detalló cuándo fue la última vez que mantuvo comunicación con Carolina Sandoval, mejor conocida como la "Venenosa".

"El último día que le escribí, el último día que le mandé un mensajito de cariño fue el día que ella dijo en el live que nosotros le habíamos dado la espalda y que no teníamos comunicación con ella", aseguró Borrego.

El colaborador de Suelta la Sopa dijo que se dio cuenta que no conocía a quien fue su compañera de trabajo durante siete años.

"Cuando tuvo la desfachatez de decir una mentira como esa, entonces me di cuenta de que nunca la conocí. Que era otra persona totalmente distinta... allá ella con con su conciencia, allá ella con su alma, le deseo lo mejor a ella y a su familia porque de verdad sí los quise, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César".

"Si ella quiere seguir lanzando indirectas, si ella quiere seguir hablando de manera despectiva y negativa de lo que fue su casa por siete años, de quien fue su familia por siete años, de quienes le perdonaron tantas cosas por siete años, le taparon tantas cosas por siete años y hoy en día se le olvidó y solamente está viendo lo que ella quiere ver, entonces allá ella con su conciencia... allá ella viviendo la mentira que quiere", concluyó.

Carolina Sandoval responde a Lucho Borrego

Luego de esto, la "Venenosa" transmitió en vivo el miércoles 19 de agosto desde su Instagram para dar su versión de los hechos.

"No todas la cosas que han dicho son ciertas", aseveró Sandoval al inicio del video.

MIRA: Carolina Sandoval se enteró de su despido de "Suelta la Sopa" en las redes sociales

"Los únicos que deben sentir preocupación en estos momentos son mis excompañeros, que mucho de ellos solamente tienen la televisión... yo tengo una familia que me apoya y me acepta tal y como soy", dijo Sandoval.

"Quiero ir a mi teléfono porque en mi teléfono hay prueba de que no soy una mentirosa... mis excompañeros de trabajo desconocen muchas cosas. A Lucho lo tuve que bloquear. Karla, que ha sido mi confidente, no me ha llamado", agregó la "Venenosa".

Con información de Diario Las Américas