Miguel Bosé afirma que sí cree en el coronavirus

Madrid, España.

Miguel Bosé, cuyos comentarios en redes sociales dentro de la corriente negacionista del coronavirus generaron múltiples polémicas, lanzó este jueves un nuevo video en el que asegura que ha sido "castigado" por sus opiniones y afirma que "el bicho sí existe y ha matado a mucha gente".

El cantante español de origen panameño utilizó su cuenta oficial de Instagram para argumentar a través de un video, con la voz muy mermada, que él "nunca" negó la existencia del virus.

MIRA: Miguel Bosé califica al coronavirus como "la gran mentira de los Gobiernos"

"Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. En marzo-abril de este año mató a mucha gente. Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias y también personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico esta muy debilitado. Fue devastador".



No obstante, Bosé prosigue defendiendo que, "en este momento, su fuerza está disminuyendo". "Según los datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, la cifra ha ido bajando. Los datos que manejamos son oficiales, no estamos inventando nada", añade.

El artista de Amante bandido prosigue el video alentando a sus seguidores a "contrastar" las informaciones que reciben.

"Hay que escuchar muchas. De esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede. Escuchar solo un consejo nunca es bueno. Escuchar dos mejor".

En dos ocasiones, el artista denunció que le han "castigado", motivo por el que durante "una semana" no tendrá "una de las tres redes", dice suspirando y cruzándose de brazos, una vez que Twitter haya bloqueado su cuenta tras sus comentarios de apoyo a la protesta contra el uso de mascarillas convocada el pasado domingo en Madrid, a la que finalmente no acudió.

ADEMÁS: Miguel Bosé, en contra de vacuna para combatir el Covid-19



"En resumen, 'habemus bicho'", concluía Bosé un clip que despedía prometiendo volver con "más entregas".



Desde que apareciese el virus, el cantante publicó comentarios dudando de su existencia, especulando sobre si el coronavirus es "una gran mentira de los gobiernos".