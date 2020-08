Gabriel Soto e Irina Baeva demandan a Laura Bozzo

Ciudad de México

Gabriel Soto e Irina Baeva acudieron a la Fiscalía General de la Ciudad de México para ratificar su demanda en contra de la conductora peruana Laura Bozzo por difamación, discriminación, amenazas y acoso sexual.

“El motivo es una serie de declaraciones que hizo la señora Laura Bozzo en contra de Gabriel Soto e Irina Baeva en el programa de El Gordo y la Flaca”.

“Realmente se expresó de ellos de una forma muy despectiva, discriminándolos de manera peyorativa, inclusive usa palabras altisonantes en contra de Irina diciendo que es una ‘hija de put…'”, declaró Gustavo Herrera, abogado de los histriones.

Fue en marzo de este año, cuando la pareja inició un proceso legal luego de que Bozzo dijera en noviembre de 2019 que el actor no se hacía responsable de sus hijas.

El abogado detalló que sus representados quieren una orden para que no se exprese, que no se acerque, que no los moleste, que no vuelva a hacer ese tipo de comentarios.

Además, con fundamento en el artículo 62 y 66 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Irina pide medidas precautorias pertinentes.

El abogado dejó claro que Soto y Baeva no piden una disculpa pública, y sólo quieren que se aplique la ley y que se investiguen los delitos que cometió Laura.

“Irina tiene temor, tiene miedo, porque los antecedentes de Laura Bozzo son de una persona muy agresiva, violenta”, dijo Gustavo Herrera, abogado de los actores.