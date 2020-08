"Rude Boy" comparte de sus proyectos tras su triunfo en Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.

Humildad, talento y seguridad son las palabras que mejor definen a Omar Fuentes, el joven hondureño conocido como “Rude Boy”, y quien hace unas semanas ganó el concurso artístico Tengo talento, mucho talento, en Estados Unidos.

La historia de superación de este joven ha conmovido a los hondureños, pues desde que salió de su humilde hogar en El Progreso, Yoro para emigrar a Estados Unidos, su objetivo ha sido el mismo, ofrecer una mejor calidad de vida a su familia y alcanzar su sueño de convertirse en un artista internacional.

Y es que desde que llegó al programa de la cadena Estrella TV, “Rude Boy” obtuvo el visto bueno de jueces como Ana Bárbara y Chiquis Rivera, así como el del productor musical Pepe Garza.

Durante los meses que participó en el reality show, el catracho también recibió el respaldo de sus compatriotas, quienes no solamente votaron por él, sino que le dedicaron mensajes de aliento en las redes sociales, un apoyo que a él no le extrañó.

“Desde antes que estuviera en el concurso, varias personas ya me habían mostrado su apoyo, pues algunos de mis videos se viralizaron. Pero no tenía redes sociales. Al llegar a Tengo talento, mucho talento yo miré la oportunidad de que la gente supiera dónde estaba y decidí crear mi página oficial en Facebook e Instagram”, cuenta Omar Fuentes en entrevista con LA PRENSA.

Ahora, tras ganar el premio de 100 mil dólares, “Rude Boy” está enfocado en continuar con su carrera musical, y adelantó sobre los proyectos que ya está preparando.

“Muy pronto lanzaremos el video oficial de La manzana podrida, que es la canción con el que yo gané en la final de Tengo talento, mucho talento. La producción del programa me pidió que terminara de escribir el tema, pues aún me hacía falta parte de la letra.

El video ya está grabado, lo hicimos en Los Ángeles, pero ya solo falta anunciar la fecha del estreno”, expresó.



De igual manera, el joven dijo que algunos artistas hondurenos se han comunicado con él para proponerle una colaboración musical, pero no quiso dar más detalles sobre ello.

Anhela cantar con Angie Flores

Confiesa que uno de sus sueños es cantar con Angie Flores, la hondureña que hace unos meses ganó el segundo lugar del reality musical mexicano: La Academia.

“Primeramente Dios con quien haga una colaboración en el futuro sea con Angie Flores. Yo no he hablado con ella aún, pero desde que estaba en el concurso tenía la idea de algún día grabar un tema con ella. Y yo sé que se va a dar”, dijo Fuentes, quien este viernes 21 de agosto dará un concierto en el Paris hookah lounge en Austin, Texas, junto a otros catrachos como Dominick Chávez y Dj Licona.

“Rude Boy” se ganó el reconocimiento en Tengo talento, mucho talento, no solo por sus cualidades como cantante, sino también por las canciones que él mismo escribe, en las que toca temas sociales y de actualidad como la pobreza, la corrupción y la crisis que ha generado la pandemia por el Covid-19.

Desde niño se sintió atraído por la música, y para él, el rap es el mejor género musical con el que puede expresarse.

“Yo no me siento como un artista, cuando yo canto o subo al escenario me gusta ponerme en el lugar de los demás, por eso hago canciones de problemas que nos pasan a todos. Me gusta que las personas se sientan identificadas con mis canciones”, explica.

El catracho creció escuchando a Daddy Yankee, a quien admira por su talento y su humildad pese a su gran éxito internacional.

El artista puertorriqueño ha sido inspiración para Fuentes no solo en el ámbito artístico, sino también en lo personal.

“Me identifico con Daddy Yankee, me parece una persona admirable ya que el continúa junto a su esposa, con quien empezó desde cero. Es por eso que yo valoro a Keylin, mi esposa, pues ella también estuvo conmigo siempre y es mi gran apoyo”, cuenta emocionado.

Y es esa humildad la que ha logrado que “Rude Boy” se gane el corazón de los catrachos.

“A los jóvenes que sueñan con dedicarse a la música yo les aconsejo que luchen por sus sueños, que perseveren, que hagan caso a sus padres. Tenga fe siempre en Dios. A veces Dios lo prueba a uno con poco, para ver si con ese poco se vuelven locos, y ese es el error de muchos. Ante los ojos de Dios todos somos iguales”, concluyó.