Filtran supuesto audio de Sherlyn hablando mal de Andrea Legarreta

Ciudad de México.

La actriz Sherlyn está en el ojo del huracán luego de que se filtrara un audio en el que supuestamente ella habla muy mal de Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy.

Fue en el portal de la revista TvNotas donde se publicó la información que tiene sorprendidos a los seguidores de ambas famosas mexicanas.

El brujo mexicano, Jorge Clarividente, reveló que fue contratado por Sherlyn para practicar unos “trabajitos” en contra de Legarreta, esto de acuerdo con la publicación.

Además, fue el mismo Clarividente quien compartió los audios que delatan a Sherlyn.

En el programa de espectáculos Suelta la Sopa se publicó el supuesto audio que tiene a varios usuarios consternados.

En la grabación se escucha a Sherlyn decir: “Lo que te quería enseñar es lo per!# que se porta Andrea Legarreta. Qué cosa. Te juro que no tengo ni idea que le hice, pin*** vieja loca. Pues sí, quién sabe qué le picó. Pobre, que no ande mam**** al rato le voy a quitar el trabajo y qué va a hacer".

Denuncia amenazas por parte de Sherlyn

Clarividente interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Sherlyn por amenazas y pidió protección pues supuestamente teme por su seguridad.

“Hace un tiempo, Sherlyn me marcó por teléfono y me platicó que Andrea Legarreta comentó algo de ella y de José Luis, de Río Roma en el programa, estaba empu****, me dijo: ‘mira, como dijo Alfredo Adame: ‘ésta es ¡una perra!’ Tengo los audios. No fue del teléfono de la señora, pero me dijeron: ´deja de estar hablando, tú no eres nadie, nadie te va a creer; yo soy la famosa, tú lo que quieres es cámara, ¿qué no entendiste la última vez?”, agregó.

"En mis redes sociales recibí un mensaje que decía ‘Qué bonita está tu hija’, mi hija no tiene que meterla aquí para nada. Tengo tres hijos, son clarividentes y sanadores y ellos saben perfectamente de quién, no hubo necesidad de decirle nada. Yo no lo había visto hasta que mi hijo de 10 años me dijo: ‘Papi mira lo que te acaba de mandar Sherlyn'", relató.

Ante esto, Jorge dijo que él se negó a hacerle el "trabajo" pues él no se dedica a “quitar el pan de cada día” a otras personas sólo por capricho.

"Primero me reí y luego me negué, le dije que no, porque yo ayudo a la gente a abrir caminos, no a quitarles el pan de cada día por gusto, no cumplo caprichos".

Mira el video: