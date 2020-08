Actor de "Drake y Josh" es acusado de violencia doméstica

Estados Unidos.

Melissa Lingafelt, exnovia de Drake Bell, reveló que el actor la agredió física y verbalmente

Fue mediante TikTok en donde la cantante Melissa Lingfelt, mejor conocida como Jimi Ono, informó que sostuvo una relación con un "alcohólico abusivo" a sus 16 años. Reveló que Drake Bell la agredió durante los cuatro años que duró su noviazgo.

Lingfelt dijo que en un momento de su relación, decidió mudarse con el actor y al año iniciaron los abusos verbales por parte del protagonista de la serie infantil Drake y Josh.

"Fui educada en casa, me mudé con él. No fue hasta aproximadamente un año cuando comenzó el abuso verbal, y cuando digo abuso verbal, imagina el peor tipo de abuso verbal que puedas imaginar y eso es lo que sufrí", reveló.

Drake Bell y Melissa Lingafelt en una foto de archivo.

Drake Bell lo niega

Tras el escándalo, el actor estadounidense negó que él haya agredido a su expareja.

"Nunca abusé de mi ex novia ni hice tantas otras cosas que Melissa afirmó falsamente en su video de TikTok. Cuando nuestra relación terminó, hace más de una década, desafortunadamente ambos nos pusimos nombres terribles, como sucede a menudo cuando las parejas se rompen. Pero eso es todo. Claramente, Melissa todavía se sentía lo suficientemente cerca de mí el año pasado que se sintió cómoda para pedirme que le brindara apoyo financiero durante un momento difícil (lo cual hice)", dijo Bell a la revista Variety.

"No sé si el comportamiento de hoy es una especie de búsqueda equivocada de más dinero o atención. Pero no puedo permitir y no permitiré que estas acusaciones ofensivas y difamatorias no sean cuestionadas y estoy revisando mis opciones legales ", agregó.

Con información de Milenio