Verónica Castro y Yolanda Andrade viajaron juntas a París

Ciudad de México.

Una foto de Verónica Castro junto con Yolanda Andrade podría confirmar la versión de que ambas artistas mantuvieron un romance.

En el programa argentino El run run del espectáculo se mostró una imagen en la que se puede ver a la actriz y la conductora a las afueras de la catedral de Notre Dame en París, Francia.

Ambas aparecen abrazadas, vestidas de manera similar y sonriendo para la cámara.

Dicha foto podría haberse tomado en el viaje a Europa durante el cual se casaron simbólicamente, esto de acuerdo con el testimonio de Andrade.

La foto de Verónica Castro y Yolanda Andrade durante su viaje en Francia.

El año pasado Yolanda Andrade destapó su romance con Verónica Castro durante una entrevista con el programa radiofónico Javier Poza en Fórmula. Aunque al principio sólo dejó entrever que se había casado en Ámsterdam con una mujer muy famosa y querida en México, poco tiempo después reveló la identidad de su exesposa.

En una entrevista con el programa Primer Impacto, de Univisión, se le preguntó a Yolanda si se había casado con Verónica Castro, ella respondió: “Sí”. Por su parte, Verónica Castro siempre lo negó.

“Lo único que quise para ella (Yolanda) siempre fue ayudarla y ella sabe perfectamente que todo lo que pude hacer y estaba en mi mano, lo hice… Pero ya las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso y no es el momento", dijo Castro en ese entonces al programa Todo para la mujer.

"De verdad es bastante desagradable escucharla decir todo lo que dice. No me casé, no soy su mujer, no soy su esposa. La quise mucho, la ayudé mucho, pero eso es todo”, aseguró.