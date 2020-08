Exesposa de Cristian Castro: "Me golpeó. Lo viví en carne propia"

Buenos Aires, Argentina.

Gabriela Bo, exesposa de Cristian Castro, dijo que el cantante mexicano es un hombre agresivo, y que ella sufrió violencia doméstica durante su matrimonio con él, entre 2003 y 2004.

La modelo también apoyó la versión de Yolanda Andrade, quien hace unos meses reveló que Cristian había golpeado a su madre Verónica Castro, hasta el punto que la actriz tuvo que ser intervenida en un hospital.

“Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me pegó. En Argentina todos fueron un amor conmigo”, confesó la paraguaya a uno de los conductores del programa argentino El Run Run del Espectáculo.

“Lo único que te puedo decir es que todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte y claramente consecuencia de un vínculo familiar muy enfermo y de círculos viciosos”.

Gabriela Bo y Cristian Castro se casaron en 2003.

“Le creo a Yolanda (Andrade) cuando dice que Cristian golpeó a Verónica Castro, yo lo viví en carne propia. Me golpeó. Lo cuento y hasta yo me doy lástima, era muy chica y eso no fue nada, aún no conté lo peor”.

Bo continuó con su relato y dijo que tuvo que lidiar con la paranoia de Cristian, otro aspecto que dañó su matrimonio.

“Cristian tenía actitudes extrañas, estábamos casados y le gustaba tomar la leche en mamadera (mamila), tenía miedo a la oscuridad, vivíamos en Estados Unidos y no dormía de noche porque creía que íbamos a vivir un hecho de inseguridad. Llegó a tener dos armas, una en la mesita de luz y yo tenía que vivir de esa manera", relató Bo.

Gabriela Bo y Cristian Castro en una foto de archivo.

Bo dijo que Cristian le fue infiel en varias ocasiones y recordó que el 14 de febrero de 2004 él se encontraba de gira, así que lo llamó a su hotel y quien atendió la llamada fue Valeria Liberman, con quien Cristian se casó más adelante.

“Me tuve que escapar del infierno que estaba viviendo”, reconoció Gabriela, quien al regresar a su natal Paraguay fue contactada de nuevo por Cristian.

El artista le pidió que volviera con él y la convenció, pero tan solo unos días después el cantante interpuso una demanda de divorcio.

Pese a la solicitud de separación, Cristian le dijo que no pasaba nada y que siguieran en una relación. La paraguaya prefirió separarse.

Bo definió a Cristian Castro como un hombre violento. “Cristian me golpeó, pero como él y su familia eran famosos en México y tienen una sociedad machista prefirieron creer que mentía. Sufrí la peor de las situaciones por la que puede pasar una mujer”, recordó.