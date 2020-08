Érika Buenfil explota en contra de Pepillo Origel

Ciudad de México.

La mexicana Érika Buenfil se convierte en una "fiera" a la hora de defender a su hijo Nicolás. Y es que la actriz aún no perdona que Pepillo Origel y Martha Figueroa mencionaran a su hijo durante una crítica que le hicieron a ella por sus videos de TikTok.

La llamada "reina de Tik Tok" lamentó que Pepillo y Marta se refirieran a su hijo como "el Zedillito", en alusión al padre biológico de Nicolás, Ernesto Zedillo Jr.

“Nicolás se llama Nicolás Buenfil y punto, no es gente del medio, no es para que esta señora hable de él despectivamente. Tú puedes decirme qué ridícula, o qué bien del TikTok, pero mi hijo se llama Nicolás Buenfil, punto”, dijo la rubia en una entrevista con "Fernanda Talks Home"

La artista, de 56 años, dijo que ella sola se ha hecho cargo de la crianza y los gastos de su hijo Nicolás, y por lo tanto, le desagradan esos comentarios.

"Eso fue lo que a mí me dolió porque a mí me ha costado un chin#$ sacar adelante esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate y no lo voy a perdonar, punto, no tengo nada qué perdonar", agregó.

Buenfil exhortó a Juan José Origel a reflexionar y pensar bien las cosas antes de hablar.

“Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie, porque no me paga un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío, y porque soy una chin%$#na y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni como”, dijo Buenfil casi al borde de las lágrimas.

De igual manera, comentó que a ella no le interesa que la critiquen por utilizar TikTok.

"Y si yo hice TikTok e hice el ridículo fue mi pe&%, no de ellos y no los ofendí a ellos nunca y no los voy a perdonar. Yo creía que (Pepillo) era mi amigo, y por sacar una nota en un programa chafa que nadie ve, pero no", lamentó