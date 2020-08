Kate del Castillo sobre Angélica Rivera: "No hizo nada por México"

Miami, Florida.

A la actriz Kate del Castillo no le tiembla el pulso al momento de opinar de su compatriota Angélica Rivera, la exprimera dama de México que ahora quiere volver a las telenovelas.

La mexicana criticó que Rivera se mantuviera a la sombra de su exesposo, Enrique Peña Nieto, cuya administración se vio salpicada de casos de corrupción.



“Ella decidió tomar ese camino (como primera dama) y decidió tampoco involucrarse como primera dama con nada, no hizo nada realmente por México”, dijo Del Castillo en entrevista con el programa mexicano Sale el sol, de Image Televisión.



De igual manera, la protagonista de La reina del sur señaló que su falta de admiración por el papel de Rivera se debe a que desaprovechó su posición de poder ayudar al pueblo mexicano.



“Yo siempre admiro, por lo general, a las primeras damas porque es la mujer que está al lado del presidente, no atrás, al lado del presidente, y que pueden hacer tantas cosas buenas y ella decidió no hacerlo. Si ella hubiera hecho cosas buenas, aunque su marido haya hecho cosas terribles, ella tendría tal vez otra reputación”, comentó.



Del Castillo comentó que si bien no guarda ningún rencor a Rivera, el pueblo de México ya no confía en ella, por lo que su regreso a las telenovelas no será fácil.



“Yo no tengo absolutamente nada en contra de la señora, yo no sabía que quería regresar a ser actriz, me da gusto por ella, que regrese a lo que ella le gustaba, que tenga una carrera propia porque siempre eso es importante, realizarte como mujer, no nada más como mamá y como esposa”, dijo.

Con información de People en Español