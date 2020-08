Ellen DeGeneres no renunciará a su show

Estados Unidos.

Un productor aseguró que The Ellen DeGeneres Show no será cancelado, luego de que supuestamente la presentadora tenía planes de renunciar.



El productor ejecutivo Andy Lassner le aseguró a un fan, a través de Twitter, que el talk show no planea salir del aire.



El portal Daily Mail publicó que por los señalamientos que circulan alrededor del programa, de un supuesto ambiente laboral tóxico, la conductora quería dejar la emisión.



Hace unos días, se conoció que el espacio es investigado por WarnerMedia por señalamientos de acoso y racismo. Además, BuzzFeed News dio a conocer que también varios ex empleados del programa señalaban a unos productores ejecutivos de conducta sexual inapropiada.



DeGeneres no fue señala directamente, pero los empleados destacaron que no mostraba interés por hacer algo. Luego de las acusaciones, la presentadora envió una carta a su equipo en el que asumía la responsabilidad del problema.

Sin embargo, algunos hicieron notar que simplemente fue una manera de echarle la culpa a alguien más.