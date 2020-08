Novia de Enrique Peña Nieto tiene Covid-19

Ciudad de México.

"Sí tengo Covid, la verdad es que sí me fue mal; a mí, bueno fuera, que me tocara asintomático, me he sentido fatal. Hasta hoy (ayer miércoles), amanecí mejor que ayer, pero todo el día estoy mareada", confirmó Tania Ruiz, pareja del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Tos seca, cansancio, dolor de garganta y cabeza, diarrea, pérdida de sentido del olfato y del gusto, así como presión en el pecho, son los síntomas que ha tenido tras dar positiva al coronavirus este martes.

La modelo aseguró que no sabe cómo contrajo el virus, pues las personas con las que ha tenido contacto han resultado negativas.

"No sé dónde me haya contagiado. Hace poquito, a la nana de Carlotta, (su hija), la que está con Bobby (Domínguez, su ex pareja) le dio Covid, y la pusieron igual en cuarentena y todo, pero se sacaron la prueba con el hisopo, Bobby y Carlotta, y ellos salieron negativos, y pues ya después lo agarré", contó Ruiz, de 32 años.

La modelo Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto en una de sus primeras apariciones públicas. Foto: Revista Quién.

También, dijo, comió un par de veces con un amigo que viajó a Acapulco, pero éste se hizo la prueba y resultó negativa.

La joven pasaba la cuarentena en San Luis Potosí con su familia, no obstante, decidió regresar a la Ciudad de México tras los primeros malestares.

"Son muchas personas, están mis papás y hermanos; la verdad, es que ahí no podía estar tan aislada en algún lugar como en mi casa, aquí estoy sola, entonces estaba más fácil venirme, aunque allá nunca me quité el cubrebocas ni para dormir".

Tania Ruiz ha experimentado síntomas como tos, dolor de cuerpo y malestar general.

Antes de conocer que era portadora de coronavirus, no se sentía bien, comenzó con un dolor en el cuello que atribuyó a un choque que tuvo con su mamá.

En San Luis, visitó una casa de campo en un rancho de unos amigos de sus papás, donde, asegura, mantuvo la distancia necesaria.

"Estuve alejada ni comía con mi familia, pero por lo mismo de que me sentía mal, me la pasaba dormida", platicó.

"Al principio nunca pensé que fuera Covid, y con el olfato ya fue la señal, el que no me supiera la comida y tener gripa fue como la clave. Luego amanecí con los ojos pegados, y no sabía que la conjuntivitis era un síntoma".

La bella modelo mexicana Tania Ruiz.

Se hizo una prueba rápida que salió negativa. Pero al sentir más dolores, el lunes se realizó la prueba diagnóstico RT-PCR y, en 24 horas, tuvo la confirmación de la enfermedad.

"En la noche me duele muchísimo el pecho, tos y la garganta, sólo me pasa cuando estoy dormida. En el día, estoy mareadísima, haz de cuenta que si me hubiera tomado unas cubas, toda atarantada, como si no estuviera presente, así me siento".

Ahora está en confinamiento en su casa, tomando CDS (dióxido de cloro), vitaminas y llevando una dieta sana, mientras su pequeña de 6 años se quedó al cuidado de sus abuelos maternos.