Juicio del actor Pablo Lyle será en 2021

Miami, Florida.

El juicio contra el actor mexicano Pablo Lyle, que cumple arresto domiciliario en Miami desde abril de 2019 como acusado del homicidio involuntario de un hombre al que golpeó en una discusión de tráfico, será en 2021.



La jueza Marlene Fernández-Karavetsos determinó este jueves en una breve audiencia por videoconferencia debido al COVID-19 que Lyle será sometido a juicio el próximo año, de forma tentativa a mediados de marzo.



Los plazos pueden cambiar debido a la pandemia, y en ese sentido la jueza acordó con la defensa y la Fiscalía que habrá una "conferencia de estatus" el próximo 14 de octubre.

La defensa de Lyle, que perdió una apelación con la que buscaba salvar al actor del juicio, dijo que dos semanas serían suficientes para la elección de jurados y el juicio, a lo que accedió la jueza.



El abogado Bruce Lehr dijo a Efe que la apelación del mexicano ante una corte del Tercer Distrito "fue denegada hace varias semanas".



La defensa de Lyle había apelado un fallo de primera instancia, del juez Alan Fine, que le negó aplicar a su caso una ley de defensa propia de Florida conocida como "Stand Your Ground" (Quédate donde estás) que le salvaría de ir a juicio.



Dicha ley, vigente desde 2005 en el estado, permite a una persona que considere que está en riesgo de morir o sufrir daño físico grave el uso de una "fuerza mortal" simplemente permaneciendo donde está, es decir, sin tratar de huir del peligro.



La corte de Apelación sin embargo consideró que no hubo "ningún error legal por parte del tribunal de primera instancia en su aplicación de la ley", según los documentos a los que Efe tuvo acceso.



Los abogados del mexicano Lyle, que no se vio durante la videoconferencia, trataron de ajustar la fecha del juicio más cercana, al recordar a la jueza que él está en una situación difícil porque no puede trabajar.

El caso

El 31 de marzo de 2019 Lyle golpeó al cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien cuatro días después murió en un hospital.



Ese día Lyle iba camino del aeropuerto de Miami junto con su hijo en un vehículo manejado por su cuñado, Lucas Delfino, cuando se cruzaron con el automóvil manejado por Hernández.



En un semáforo el cubano se bajó para recriminar a Delfino por una maniobra que había hecho. En medio de esa discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien, de acuerdo a las imágenes recogidas por cámaras de seguridad, se desplomó al instante.



El sexagenario murió cuatro días más tarde en un hospital.



Un informe forense del condado de Miami-Dade reveló que Hernández murió a raíz de "complicaciones por trauma contundente en la cabeza" e indicó "homicidio" como probable causa de la muerte.



El actor, casado con Ana Araújo, con quien tiene un hijo, fue detenido ese 31 de marzo, poco después de los hechos, y quedó en un primer momento en libertad condicional con una fianza de 5,000 dólares.