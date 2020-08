Padre de Meghan Markle amenaza con demandarla para conocer a su nieto

Londres, Inglaterra.

Thomas Markle, padre de Meghan, esposa de Harry de Inglaterra, se ha resignado a perder la relación con su hija pero insiste en conocer a su nieto Archie, de un año. Por ello, emprendió acciones legales.

“Luchará y recurrirá a todas las vías necesarias para ver a Archie. (Ellos) No son los únicos que pueden iniciar un juicio. Sólo quiere abrazar a ese niño una vez”, dijo un hermanastro de Meghan Markle, Thomas Markle Jr., a The Mirror. “Quiere morir como un hombre feliz. Ya ha tenido suficiente”.

También comentó que en la carta que la Duquesa de Sussex mandó a su padre tres meses después de su boda con el hijo de Carlos de Inglaterra hay detalles muy “dolorosos” para su progenitor que no salieron a la luz.

MIRA: La realeza felicita a Meghan Markle

En esa misiva, que Thomas Markle facilitó el año pasado al Mail on Sunday sin el consentimiento de su hija, ésta se mostraba dolida por los ataques públicos de su padre en entrevistas con la prensa, por inventar historias y por atacar al nieto de Isabel II.

Pero ahora, tras leer extractos de la biografía Finding Freedom (Encontrando la Libertad), escrita por Omid Scobie y Carolyn Durand sobre los Duques de Sussex y que saldrá el 11 de agosto, es la familia de Markle la que se muestra visiblemente molesta.

“Él ya no confía en ella y no quiere volver a verla después de todas las mentiras, manipulaciones y engaños que ha llevado a cabo en los últimos tiempos”, dice su hermanastro, y señala que el mes pasado su progenitor cumplió 76 años pero no recibió ninguna felicitación de la ex actriz de Suits.

El libro relata que Thomas ignoró los mensajes previos que su hija le mandó antes de su enlace con Harry. El hermanastro de la Duquesa ha insistido en que su padre “no tuvo noticias de Meghan” y añade que “nuestro padre ni siquiera estaba en su casa. Estaba en el hospital y su teléfono estaba apagado. Por eso no respondió, no hay forma de que pudiera haberlo hecho.

“Nuestro padre la llamó muchas veces antes de la boda tras cometer el error de hacer esas fotos, pero fue ignorado. El Palacio les dijo a Meghan y Harry que enviaran ayuda para mi padre para que él pudiera tratar con la prensa, pero se negaron. La propia Meghan dijo que no”, apuntó.