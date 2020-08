Laura Bozzo indigna a México: "Daría la vida por largarme de este país"

Ciudad de México.

La peruana Laura Bozzo se encuentra en medio de un escándalo luego de que se filtrara un audio de ella hablando mal de México, país en el que reside actualmente.

En el material, que fue expuesto en el programa "Chisme no Like", la conductora dice que desea abandonar México porque la "gente es envidiosa". Asimismo, dijo que le gustaría radicar en Italia.



"Daría la vida por largarme de este put* país, la gente es envidiosa. Yo pensaba que Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. Llega a Perú ¿a qué? (A decir) en México la odian, yo no puedo trabajar con ella; la odian tanto como en Perú", se escucha en el audio.

Bendecida?como pueden comprobar en mi Instagram por el privilegio de vivir en el lugar más hermoso del universo,todos mis cumpleaños los celebro aca invitando a periodistas para que apoyen al turismo??mis cenizas estarán en este mar que amo con el alma♥️ pic.twitter.com/lwZ8djP5PD — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 30, 2020



Después de que el audio se viralizara, Bozzo recurrió a su cuenta de Twitter para afirmar que ella ama la tierra mexicana.



"Bendecida, como pueden comprobar en mi Instagram, por el privilegio de vivir en el lugar más hermoso del universo, todos mis cumpleaños los celebro acá (en Acapulco) invitando a periodistas para que apoyen al turismo. Mis cenizas estarán en este mar", escribió Bozzo.



La atacan en las redes sociales

El supuesto audio de Laura Bozzo ha causado indignación entre los internautas mexicanos, quienes le dedicaron varios comentarios negativos en las redes sociales.



"¿Y que espera para largarse? ya se tardó", "Por favor, no merecemos estas ofensas de Laura Bozzo", "Por fin #LauraBozzo se larga, que se quite primero la nacionalidad mexicana, me da vergüenza que piensen que nosotros somos así!, y a ver donde la aceptan" y "MALAGRADECIDA!: ARREMETE CONTRA EL PAÍS QUE LA ACOGIÓ", son solo algunos de los mensajes que los usuarios de las redes sociales han compartido.

Mira el video: