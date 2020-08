Grettel Valdez defiende a su esposo: "Todos merecemos segundas oportunidades"

Ciudad de México.



La actriz Grettell Valdez decidió romper el silencio luego de que se diera a conocer que su esposo, Leo Clerc, se encontraba en Suiza para resolver un asunto que incluye delitos de fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero.



Despues de varios "dimes y diretes" en las redes sociales, Grettell Valdez compartió un video en su canal de YouTube para expresar su postura ante esta situación.



“Sobre el proceso jurídico, hace tres años, cuando conocí a Leo, él me informó sobre esta situación. No quiero hablar mucho del tema por el bien de mi familia. Fue un error que él cometió cuando era joven, hace 10 años. Yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades", dijo la estrella mexicana.

Leo Clerc y Grettell Valdez en una foto de archivo.



“Él está haciendo todo para resarcir el error que cometió. Creo que todos somos merecedores de segundas oportunidades en todos los aspectos”.



Grettell Valdez también dijo que pese a la distancia, tanto ella como Leo Clerc siguen luchando por mantener un matrimonio sólido.

"Desde hace tres años, mi marido y yo nos hemos encargado de formar una familia desde el respeto, la honestidad, la confianza, la admiración, pero sobre todo el amor. Todos los días trabajamos en esto para construir un matrimonio sólido y duradero que, ustedes saben perfectamente, no es fácil".

MIRA: Esposo de Grettell Valdez, Leo Clerc, explica su situación legal tras informes de arresto

Reconoce su error

Tras la polémica, el empresario suizo emitió un comunicado para aclarar la situación y negó que estuviese preso. Leo Clerc aseguró que "sí cometió un error" y que actualmente se encuentra en total libertad atendiendo su situación jurídica.

“Mi esposa y algunos amigos me hicieron llegar un fragmento de su programa en el que hablan de un servidor y la estancia en mi país. Sobre ello quiero compartir con ustedes que en efecto me encuentro en Suiza extrañando mucho a mi esposa. Estoy en casa cuidando a mi madre y en compañía de mis familiares, estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí, entre la enfermedad de mi madre y al no tener cerca a mi esposa el tiempo transcurre más lento”, reza parte de la misiva.



El suizo admitió su responsabilidad en el caso donde contó con la complicidad de su ex pareja, una mujer francesa, y expresó su arrepentimiento.

Leo Clerc dijo que se arrepiente de sus errores del pasado.

"Hace casi diez años, a mis 29 años, cometí un error, del cual me arrepiento hasta el día de hoy, un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado directa o indirectamente", lamentó el empresario.

"Actualmente me encuentro en Suiza, ateniendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento, trabajo para una importante empresa de relojes, a quien le agradezco haberme dado una segunda oportunidad y confiar en mí, en mis capacidades profesionales y gerenciales, toda persona es digna de segundas oportunidades y yo estoy agradecido por ello, pues me ha permitido demostrar con creces mi disposición a retribuir los daños causados y compensar a quienes lesioné con mis actos", concluyó.

Mira el video: