Danna Paola sobre Sebastián Yatra: "Solo somos colegas"

Ciudad de México.

La mexicana Danna Paola reveló cómo ha manejado los rumores sobre un supuesto triángulo amoroso entre ella, Sebastián Yatra y Tini Stoessel, esto luego de que la argentina y el colombiano terminaran su relación.



Las especulaciones sobre un romance entre Yatra y Danna surgieron luego de que ambos grabaran el tema No bailes sola, que actualmente promocionan en sus redes sociales.

Ante esto, Danna afirma que su relación con Yatra es meramente laboral, y afirma que siente una profunda admiración por su exnovia, Tini Stoessel.



“Yo la respeto muchísimo (Tini) me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer”, explicó Danna Paola al programa Suelta la Sopa, de la cadena Telemundo.



“Entre mujeres hay que apoyarnos, que no deba de haber odio y que por favor entre fandoms no haya odio porque el mundo necesita más amor”, dijo la cantante, quien además desmintió que esté pronunciando mensajes para burlarse de la ex novia de Sebastián, como se ha especulado en las últimas semanas.



Asimismo, la mexicana pidió normalizar las amistades entre hombres y mujeres, y que de esta manera no haya chismes sobre romances que no existen.

“Somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente estamos disfrutando este proceso, que yo siempre tengo mala fama y me inventan un noviazgo con quien se me ponga enfrente, pero no es así”, agregó la protagonista de Élite.



“Yo estoy saliendo con alguien y no me gusta que me anden inventando cosas porque no está padre”, añadió.



Por su parte, Tini Stoessel aclaró en una entrevista con Gente que su ruptura con Yatra no se debio por terceras personas.



“Tener que salir a hablar del tema no fue lo más cómodo, por eso decidimos hacerlo juntos desde nuestras propias redes, porque creímos que era lo mejor para cuidar la relación que tuvimos. La versión real y oficial salió de nuestras bocas. Y tal como te dije, nuestra separación, que fue un proceso muy íntimo, jamás tuvo que ver con nadie más que con nosotros mismos”, dijo esta semana la estrella de Violetta.

Mira la entrevista de Danna Paola: