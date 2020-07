Regina Blandón apoya el aborto y desata la ira de sus seguidores

Ciudad de México.

La actriz Regina Blandón desató el enojo de sus seguidores en Instagram luego de pronunciarse a favor del aborto legal.



La mexicana, famosa por interpretar a Bibi en La Familia P. Luche, publicó una foto en la que aparece con un pañuelo verde como muestra de su apoyo al aborto legal.

"El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación", escribió Blandón en la descripcion de la imagen.

"El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, si? te obliga a ser madre. Por eso #abortolegalya #abortolegalveracruz #nosotrasdecidimos #QueSeaLey #sera?ley #CorteXLosDerechos #derechosparatodas", agregó.

El post de Regina Blandón que causó indignación.



Reacciones

Tras publicar esto, varios seguidores le reprocharon su postura y expresaron que ya no la seguirían más.

"La vida es un milagro algo maravilloso y no estoy de acuerdo contigo, mírate tú ahora piensa si tu mamá te hubiera abortado, pero no te parió, te cuido y mírate tú".

"Sólo por esto te voy a dejar de seguir no vamos en la misma sintonía". ¿Por qué no eres una niña normal?. Se está quitando una vida!!!".

"Wooow!!! El aborto es un crimen!!!! es un ser humano!!! Mejor promueve los anticonceptivos!! Que decepción Contigo!!!!!!", estos son solo algunos de los muchos comentarios negativos que recibió la artista mexicana.

