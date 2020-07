Ana Bárbara revela detalles de su compromiso con Ángel Muñoz

México.

La cantante mexicana Ana Bárbara dio más detalles sobre su compromiso con Ángel Muñoz, su novio 15 años menor con quien lleva más de un lustro de relación.

En un video publicado en YouTube la intérprete regional contó como Ángel, un empleado burócrata estadounidense, le pidió matrimonio con la ayuda de “Irona-Man” y sus tres hijos.

"Estaban tres de mis hijos, Chema, Jeros y Emiliano conmigo, y obviamente Ángel que tenía una sorpresa, ellos habían planeado más o menos todo en mi ausencia”, narró la intérprete de "Bandido".

"Ángel tiene un traje de Ironman, muy parecido al de las películas, y cuando estaba arreglándolo enciende las luces. De repente cuando se levanta la máscara, usando un control remoto, me dice: 'Mira, ¿ya viste?, tiene algo negro'. Yo iba a meter la mano en eso él la mete y saca una caja, luego el anillo", recordó la estrella de 49 años.

“No les puedo decir mi emoción, la manera en que me sorprendí, porque no me lo esperaba en ese momento, en otros momentos sí, pero en este no”, dijo entre risas.

MIRA: Conoce a Ángel Muñoz, el futuro esposo de Ana Bárbara 15 años menor que ella

De acuerdo con la intérprete sus hijos estuvieron ahí para apoyarla. "Entonces fue muy hermoso, los niños le decían a él que hacer: ‘Híncate, pídele, mamá tú no te hagas del rogar’, y de hecho Emiliano gritó: ‘La tercera es la vencida mamá’”, recordó feliz, la guapa cantante, quien efectivamente ya ha estado casada en dos ocasiones anteriores.

Ana Bárbara, visiblemente emocionada, comentó que tras haber vivido experiencias difíciles ha podido tomar mejores decisiones.

"Yo he tenido momentos muy duros, en los que he llorado, sufrido, una pérdida, un dolor grande y también la vida y mis ganas de echarle ganas me han llevado a tomar mejores decisiones, caminos hasta el día de hoy", expresó.

ADEMÁS: Sofía Castro habla sobre su relación con Enrique Peña Nieto tras la ruptura con Angélica Rivera

Ana Bárbara y Ángel Muñoz llevan seis años de romance. Anteriormente la cantante estuvo casada con José María Fernández, padre de su hijo menor, de quien se divorcio en 2010 tras cinco años de relación.