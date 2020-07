Gigi Hadid y la razón para negarse a compartir su embarazo en las redes sociales

Estados Unidos.

A diferencia de algunas celebridades que comparte buena parte de sus experiencias a través de la esfera virtual, Gigi Hadid se niega a hacerlo ahora que espera a su primer hijo con Zayn Malik.

La modelo de Victoria's Secret ha decidido no compartir imágenes o vídeos, ni siquiera actualizaciones por escrito que profundicen demasiado en su período de gestación.

Hace unos días maniquí informó a sus seguidores de que su embarazo seguirá su curso en el más estricto secreto, o al menos con la discreción que lo ha caracterizado hasta ahora, y que por el momento solo serán sus familiares y amigos más cercanos quienes reciban pruebas gráficas sobre su evolución, según confirmó en un Instagram Live.

MIRA: Justin Timberlake y Jessica Biel dan la bienvenida su segundo hijo

La estrella de las pasarelas, hermana de la también modelo Bella Hadid, está convencida además de que en la esfera virtual deberían tener cabida temas más importantes que su embarazo, por lo que no contribuirá a desviar la atención de aquellas causas sociales que están de plena actualidad, ni tampoco de las novedades relacionadas con la pandemia del coronavirus.

"Evidentemente, hay bastante gente confundida ante el hecho de que no estoy compartiendo muchas cosas en las redes sociales, pero es que estoy embarazada en medio de una pandemia. Mi embarazo no es ni mucho menos lo más importante que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Esa es otra de las razones por las que no creo que tenga necesidad de mostrarme demasiado, aparte de con mi familia y amigos", ha reflexionado Gigi en su conexión.

ADEMÁS: Hailey Bieber se disculpa con camarera por su actitud altiva

Curiosamente, aunque no comparta mucho Gigi no ha dejado de ser víctima de los trolls, que la han acusado de querer "ocultar" su embarazo aludiendo a que la maniquí tendría vergüenza de los cambios físicos que experimenta en esta nueva etapa en su vida.