Kanye West quiere hacer de Estados Unidos un 'país mejor'

El rapero Kanye West, quien anunció el pasado fin de semana su intención de participar en los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo mes de noviembre en Estados Unidos, tiene plena confianza en que sus aspiraciones políticas, tanto si se materializan sus objetivos electorales como si no, conseguirán en último término a hacer de Estados Unidos un "país mejor".



Según fuentes de su entorno, el esposo de Kim Kardashian está "genuinamente convencido" de que su liderazgo y sus innovadoras ideas tendrán un impacto muy positivo tanto en el bienestar general de la población como en su ánimo de cara a un futuro que se presenta incierto.

Con independencia de que gane las elecciones o no, Kanye cree haber iniciado ya un movimiento imparable que calará en ciudadanos de toda clase y condición.



"Nada de esto tiene que ver con una supuesta estrategia publicitaria. Kanye está genuinamente convencido de que puede hacer de Estados Unidos un país mejor con su candidatura. Gane o no, Kanye piensa que la plataforma le permitirá exhibir debidamente sus planes para la transformación del país", ha señalado un informante al portal de noticias E! News.



El astro de la música, quien no podrá presentarse en determinados estados al haber vencido ya el plazo para el registro de candidaturas, optará a ocupar la Casa Blanca por medio de un partido de nueva creación llamado 'Birthday Party', del que se desprende la premisa de que, si se erige como nuevo comandante en jefe de Estados Unidos, ese día se convertirá en una especie de nuevo "cumpleaños" para toda la nación.