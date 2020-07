Ryan Adams se disculpa por "maltratar" a las mujeres tras escándalo de acoso sexual

Estados Unidos.

Este fin de semana el cantautor estadounidense Ryan Adams, quien fue acusado de abuso por varias mujeres en febrero de 2019, hizo publica una disculpa por su comportamiento sexual inapropiado con varias mujeres.

En la declaración publicada en el portal Daily Mail, Adams no abordó acusaciones específicas, pero dijo que su disculpa fue provocada por un extenso "período de aislamiento y reflexión".

"No hay palabras para expresar lo mal que me siento por las formas en que he maltratado a las personas a lo largo de mi vida y mi carrera. Todo lo que puedo decir es que lo siento. Es así de simple. Este período de aislamiento y reflexión me hizo darme cuenta de que necesitaba hacer cambios significativos en mi vida.", expresó el intérprete.

El ex de Mandy Moore reconoció que muchas personas verían su declaración como "la misma disculpa vacía" que había usado en el pasado, pero agregó, "esta vez es diferente".

"Realmente me di cuenta del daño que he causado, me destrozó, y todavía me estoy recuperando de los efectos devastadores que desencadenaron mis acciones...Nunca estaré fuera de peligro y soy totalmente responsable de mi comportamiento dañino, y lo haré por mis acciones en el futuro", dijo.

Adams presentó su disculpa un año después de ser acusado de conducta sexual inapropiada, entre las denuncias estaba la de su exesposa Mandy Moore.

Adams también dijo que estaba tratando de dejar el alcohol.

"En mi esfuerzo por ser un mejor hombre, he luchado por estar sobrio, pero esta vez lo estoy haciendo con ayuda profesional...La sobriedad es una prioridad en mi vida, y también lo es mi salud mental. Estos, según estoy aprendiendo, van de la mano",escribió.

"Espero que las personas a las que he lastimado sanen", concluyó. "Y espero que encuentren una manera de perdonarme".

Quieren disculpa en privado

Mandy Moore,ex esposa de Ryan Adams, Courtney Jaye y Karen Elson, quienes discutieron sobre el supuesto abuso de Adams en el pasado, respondieron a las disculpas de Adams.

"Me parece curioso que alguien haga una disculpa pública pero no lo haga en privado", dijo Moore al programa Today.

"Estoy hablando por mí misma, pero no he tenido noticias suyas, y no estoy buscando una disculpa necesariamente, pero me parece curioso que alguien haga una entrevista al respecto sin enmendar en privado", añadió la actriz y cantante.

La modelo y cantante británica Karen Elson también hizo referencia a esto con dos mensajes publicados en Twitter. “Mis pensamientos sobre Ryan Adam. Creo en la redención y enmiendas incluso para él. Sin embargo, no me ha contactado desde 2018 para disculparse por su terrible comportamiento. De hecho, en aquel entonces me llamó una mentirosa, lo que agregó más dolor y me desilusionó con toda la industria de la música "

“Sus acciones en el futuro dictarán la sinceridad de su declaración y si puedo perdonar. Nunca le he pedido a nadie que boicotee su música. Solo estoy expresando mis opiniones sobre mi experiencia personal y la mía palidece en comparación con los demás ", añadió.

"Es realmente genial que yo y todas las otras mujeres que hablamos, que yo sepa, nunca hayan recibido una disculpa formal de este hombre.Supongo que la nuestro se perdió en el correo ...", expresó la cantante Courtney Jaye.

Acusaciones de conducta sexual inapropiada

En 2019, siete mujeres le dijeron al New York Times que Adams había ofrecido ayudarlas con sus carreras, pero luego su comportamiento con ellas se tornó sexual.

Una de ellas, identificada solo como "Ava", mostró a los reporteros más de 3,000 textos explícitos que dijo que intercambió con la estrella cuando tenía 15 y 16 años.

La historia también contenía acusaciones de abuso psicológico por parte de su ex esposa, Mandy Moore, quien describió al músico como "psicológicamente abusivo"

La respuesta inicial de Adams fue amenazar con acciones legales, en un tweet que decía que el periódico NYT estaba "cayendo".

Pero el intérprete borró ese mensaje y se disculpó con cualquiera a quien había herido, "sin querer"; mientras que su abogado negó que Adams hubiera intercambiado mensajes inapropiados con alguien que él supiera que era menor de edad.