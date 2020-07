Jada Pinkett Smith hablará de su supuesta aventura  

EUA.

Los rumores acerca del 'arreglo' al que habrían llegado Will y Jada Pinkett Smith en el marco de su convivencia no son nada nuevo, como tan poco lo son las especulaciones acerca de la relación 'especial' que la actriz habría mantenido en el pasado con el cantante August Alsina.



Sin embargo, esta semana el supuesto amante de Jada ha roto su silencio para confirmar su romance y añadir además que ambos contaban con la bendición del propio Will, lo que vendría a confirmar que el matrimonio de la pareja es uno 'abierto'.



La reacción inicial desde el hogar de los Smith a las declaraciones de Alsina fue negar rotundamente que ese fuera el caso a través de sus representantes, pero ahora Jada acaba de pronunciarse acerca de todo este escándalo a través de su cuenta de Twitter.



"Necesitamos cerrar ciertas heridas... así que voy a sentarme en la mesa roja", ha anunciado de forma misteriosa.

August Alsina y Jada Pinkett Smith en una foto de archivo.



La actriz se refiere nada más y nada menos que al programa 'Red Table Talk' que graba para Facebook y en el que ha hablado de asuntos muy personales durante las conversaciones que ha mantenido con distintos invitados.



Desde luego, la perspectiva de que se sincere acerca de su unión con una de las estrellas más famosas de Hollywood, y aclare si son o no monógamos, atraerá una audiencia mucho mayor que otras entrevistas en las que explicaba, por ejemplo, cómo había conseguido establecer un trato cordial con la exesposa de su marido por el bien del hijo que Will tiene fruto de su primer matrimonio y que Jada considera una parte fundamental de su familia.