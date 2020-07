William Levy recuerda su difícil vida en Cuba

Miami, EEUU.

El actor William Levy celebró el pasado 27 de junio el aniversario muy especial: el de su salida de Cuba.

Hace 25 años el intérprete de "Sortilegio" abandonó su querida isla para poner rumbo a Miami y vivir su propia versión del sueño americano, que en su caso incluye convertirse en una de las mayores estrellas de las telenovelas latinas.

El actor ha compartido en Instagram un vídeo con imágenes sacadas de su álbum familiar, en las que se le puede ver como un niño de rizos rubios.También habló de su infancia, que recuerda como unos años hermosos, pero nada fáciles.

"Aunque tuve una infancia hermosa en Cuba, debo decir que no fue la más fácil. Con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas, siempre tenía hambre.", recordó el actor.

"No teníamos lujos como pasta de dientes, así que usamos carbón y bicarbonato de sodio. Poníamos calcetines juntos para hacer una pelota de béisbol y jugamos sin zapatos. Con creatividad e ingenio siempre encontramos una manera de perseverar.", agregó

"Pero la parte más difícil de crecer en Cuba, la parte que atacó nuestras almas, fue no tener libertad. Nuestra capacidad de soñar y nuestros destinos eran limitados.Sabíamos que no importaba cuánto trabajáramos o estudiáramos o cuán grandes fueran nuestros sueños, siempre tendríamos los mismos resultados. Todos estábamos destinados a vivir la misma vida pobre y miserable sin futuro", aseveró Levy.

Finalmente decidió abandonar su país natal con 20 años, acompañado de su madre y sus hermanos, en busca de un futuro mejor en un lugar "donde todo fuera posible", donde no se sintiera limitado y el cielo fuera el único límite.

"No tenía dinero y no hablaba el idioma, pero eso no importó porque finalmente tuve la libertad de vivir la vida que elijo y en los Estados Unidos, el cielo es el límite. Esto también marca el día en que se abrió la puerta al resto del mundo. Desde entonces , ha sido un hermoso viaje.", agregó

Como despedida, William Levy dio las gracias a todos sus fans, que le han apoyado a lo largo de su carrera y han permitido que se hagan realidad los sueños "de ese pequeño niño cubano".