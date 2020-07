Paris Jackson enfrenta a boicot cristiano por película blasfema de Jesús

Los Ángeles, EEUU.

El nuevo proyecto cinematográfico de Paris Jackson podría no llegar a la gran pantalla si los promotores de una petición online que acumula ya 260.000 firmas consiguen salirse con la suya.

Su intención es bloquear el estreno de la película 'Habit', en la que una joven con un fetiche hacia Jesús -interpretada por Bella Thorne- acaba huyendo de la justicia y de una banda criminal disfrazada de monja tras verse envuelta en un asunto de drogas.

La hija del malogrado rey del pop se encarga de dar vida a una supuesta mesías que, además, sería lesbiana, o al menos eso opinan quienes han puesto en marcha la iniciativa que exige a Lionsgate y Warner Bros. que no sigan adelante con un proyecto que definen como "basura" y que consideran que fomenta la cristianofobia.

La organización One Million Moms, parte de la asociación cristiana fundamentalista estadounidense American Family Association, también ha reaccionado al argumento de la cinta tildándolo de "sacrílego" y denunciando que ridiculiza la fe de millones de personas. En consecuencia, han puesto en marcha otra petición paralela que ha recibido hasta ahora el apoyo de más de 70.000 personas.

MIRA: Vin Diesel se ha convertido en un padre para la hija de Paul Walker

Jackson no reaccionó a las críticas de la película, sin embargo, su protagonista Thorne escribió en un Instagram Stories "Porque Jesús es una mujer ... wowowowowowo".

Pensó que se casaría con una mujer

Recientemente, Paris dijo que sabía que era homosexual desde temprana edad, recordando como su padre, Michael Jackson, lo supo y nunca la hizo sentir mal por ello.

"[Pensé] que terminaría casándome con una chica", dijo en un episodio de su show en Facebook Watch. "He salido con más mujeres que hombres".

La estrella explicó además que se identifica como gay y no como alguien bisexual porque "he salido más que solo con hombres y mujeres. He salido con un hombre que tenía una vagina", señaló.

ADEMÁS: Will Smith aprobó que su esposa Jada Pinkett Smith tuviera un amante

No obstante, en la actualidad Paris Jackson mantiene una relación heterosexual con el músico Gabriel Glenn.