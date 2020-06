Famosos incentivan el amor por la lectura

EUA.

Bajo la iniciativa “Save with Stories”, famosos como Amy Adams, Jennifer Garner, Josh Gad, Reese Witherspoon y Natalie Portman se unieron para contarle cuentos infantiles a los niños a través de sus redes sociales.

Estrellas latinas como Camila Sodi y Camila Cabello también se han sumado a esta campaña.

“Si tienen la posibilidad de darle algo a nuestros ciudadanos más vulnerables durante esta crisis, pueden donar una única vez 10 dólares para mantener sus estómagos y mentes llenas”, solicitó Garner en su cuenta.

A través de @savewithstories, las estrellas postearon videos gratuitos leyendo historias infantiles, con la idea de recaudar fondos para Save The Children y No Kids Hungry, informó el diario USA Today.

Hasta ahora, Garner ha leído The Three Little Fish and The Big Bad Shark, de Ken Geist; Adams The Dinosaur Princess, de Aviana Olea Le Gallo; Witherspoon, Uni the Unicorn, de Amy Krouse Rosenthal, y Portman Is Your Mama a Llama?, de Deborah Guarino.

Por su parte, Josh Gad ha subido videos similares a su cuenta de Twitter.

“Como todos estamos encerrados en nuestras casas, pensé que podíamos hacer algo divertido juntos.Trataré de ‘hacerla de niñero’ al menos 10 minutos cada noche y así cuidarlos a ustedes y a sus familias, en lo que avanzamos en este evento global sin precedentes”, señaló el actor en uno de los clips.

Gad ha leído cuentos como Olivia Goes to Venice, The Day the Crayons Quit y The Giving Tree.