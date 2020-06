Charlize Theron nunca estuvo comprometida con Sean Penn

EUA.

La actriz Charlize Theron aclaró que no estuvo a punto de casarse con el cineasta Sean Penn, y que apenas salió con él durante un año, reportó Page Six.

“¿Qué? Eso no es cierto. No. No ‘casi me casé con Sean’, eso es una tontería. No, salimos, eso fue literalmente todo lo que hicimos: salimos”, contó la celebridad en el programa de radio The Howard Stern Show, de SiriusXM, cuando se le preguntó si alguna vez estuvo comprometida con el famoso.

“Fue una relación, seguro. Definitivamente éramos exclusivos, pero fue por apenas un año. Nunca nos mudamos juntos. Nunca me iba a casar con él. No fue nada de eso”, comentó Charlize Theron.

De acuerdo con reportes anteriores, la estrella de Mad Max: Furia en el camino comenzó a salir con Sean Penn a finales del 2013, y se separó de él en el verano del 2015; meses antes de su ruptura, él dijo que estaba sorprendido de estar enamorado nuevamente tras sus matrimonios fallidos con Madonna y Robin Wright.

“Podría parecer demasiado tarde. Pero encontrarse con alguien a quien amas ahora es mucho más apasionado, más profundo, más verdadero y ¡Dios! Un sentimiento mucho más feliz. Es mucho más romántico y mucho más gratificante estar en una relación y pensar que eres una buena persona dentro de ella”, dijo Sean Penn en entrevistas pasadas.